Roeselare op koers: dé stad voor wielerliefhebbers! Roeselare, thuisstad van coureurs

31 augustus 2020

08u00 0 Reizen In Roeselare is de koers een serieuze aangelegenheid. Met zijn vele wereldkampioenen is de West-Vlaamse stad immers de heimat van de koers. En ook van KOERS. Museum van de Wielersport dat belangrijke wielervedetten eert. Ben jij een wielerfanaat? Smeer je benen dan maar in voor een rondje wielergeschiedenis, een krachttoer op de wielerpiste en een frisse pint in het Koerskaffee!

Er moet iets in het water zitten in Roeselare. Hoe anders verklaar je dat de stad generaties lang in Flandriens grossierde? Odiel Defraeye bijvoorbeeld, de eerste Belgische winnaar van de Ronde van Frankrijk. Daarna volgden er maar liefst vier wereldkampioenenvieringen. Want Roeselare bracht welgeteld vier wereldkampioenen voort: de veel te vroeg gestorven Jean-Pierre Monseré, Benoni Beheyt, Patrick Sercu en Freddy Maertens. Een erelijstje dat kan tellen.

Uiteraard verdient een stad met zoveel wielerallure zijn eigen Museum van de Wielersport. KOERS., stijlvol gehuisvest in het voormalige brandweerarsenaal, is gewijd aan de koers en de fiets. Je doorloopt er de historische fietsevolutie, van de loopfiets over de hoge bi tot authentieke koersfietsen, waaronder de laatste koersfiets van de betreurde Frank Vandenbroucke. Daarnaast bewonder je er wielertrofeeën, memorabilia, wieleroutfits en affiches. Een deel van het museum is de ‘Allez Jempi’, een zaal gewijd aan Jean-Pierre Monseré die in 1971 als wereldkampioen verongelukte tijdens een wedstrijd. En in de Zaal van de Wereldkampioenen worden de vier wereldkleppers geëerd. Kortom: het walhalla voor elke koersfanaat.

Napraten doe je in het Koerskaffee, in het gezellig interieur dat knipoogt naar de Flandrien-hoogdagen of op het zomerterras. Je geniet er in stijl van een proloogdrankje (aperitiefje), een streekbier op tap en geïnspireerde gerechten voor échte coureurs en neoprofs. Van hieruit nemen fietstaxi’s je bovendien de hele zomer mee voor een gratis ritje doorheen Roeselare.

Misschien heb je daarna wel genoeg courage om je op de openlucht wielerpiste Defraeye-Sercu te begeven? De aardepiste kwam er na de Eerste Wereldoorlog dankzij tourwinnaar Odiel Defraeye en werd in 1925 vervangen door een betonnen exemplaar. In de jaren ’60 herstelden supporters van Patrick Sercu de piste en in 2011 volgde een laatste renovatie. Doorheen de jaren trainden hier tal van legendes. Briek Schotte, Rik Van Steenbergen, Patrick Sercu, Marcel Kint, … Vandaag spot je op deze levendige erfgoedsite zowel jong wielertalent en wielerfanaten als wielertoeristen. Logisch, want deze openluchtpiste is zo groot als het Gentse Kuipke en meer dan indrukwekkend. De ideale plek dus voor coureurs die, in de voetsporten van grote voorgangers, hun sprint willen aanscherpen.

Meer weten over Roeselare en zijn vele koersopties? Meteen een overnachting boeken en inspiratie opdoen voor nog meer vertier? www.visitroeselare.be