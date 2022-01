Robots, UV-lampen en virusdodende stoelhoezen moeten Covid uit het vliegtuig houden

Uitrol 5G dreigt werking van hoogteme­ters in vliegtui­gen te verstoren: enkele vluchten naar VS geschrapt

Luchtvaartmaatschappijen wereldwijd schrappen vluchten naar de Verenigde Staten of zetten andere toestellen in uit bezorgdheid over de uitrol van 5G-netwerken in de buurt van sommige Amerikaanse luchthavens. Brussels Airlines is daar niet bij en kan gewoon blijven vliegen op New York.

19 januari