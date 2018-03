Reuzenspin jaagt passagiers stuipen op het lijf tijdens lange vlucht KVE

27 maart 2018

13u33

Bron: Die Welt 0 Reizen Het was een langeafstandsvlucht van Australië naar München die vele reizigers nog lang zou heugen. Samen met de passagiers was blijkbaar ook een reuzenspin ingecheckt. De gigantische achtpotige zorgde voor veel onrust onder de inzittenden want niemand wist of de spin ook giftig was.

Het voorval speelde zich volgens douanebeambten in München begin maart af. Tijdens de urenlange vlucht ontdekte een koppel een reuzenspin in haar eigen rugzak. De beroering was meteen groot want niemand kon weten of het insect ook gevaarlijk was. Weglopen was immers geen optie.

Na de landing op de luchthaven van München konden dierenartsen eindelijk uitsluitsel geven. Ze stelden vast dat het om een zogenoemde Huntsman spider oftwel jachtkrabspin gaat. Deze soort kan bijten maar wordt normaal als niet gevaarlijk beschouwd voor gezonde volwassenen.