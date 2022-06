Restaurants op Mallorca voeren kledingvoorschriften in: “Asociaal gedrag van dronken toeristen is rampzalige realiteit”

Sommige restaurantuitbaters op Mallorca zullen in hun zaak niet langer klanten met blote borstkas of in badkledij dulden. Zo willen ze asociaal gedrag van dronken toeristen indammen.

De maatregel wordt ingegeven door grote groepen vakantiegangers die meer geïnteresseerd zijn in buitensporig alcoholgebruik dan in het proeven van de lokale gastronomie of het verkennen van de charmes van het grootste eiland van de Balearen. Inmiddels hebben elf restaurants, waarvan de meeste zich in Playa de Palma bevinden, kledingvoorschriften ingevoerd.

“Sinds 10 mei hebben we te maken met de komst van grote groepen toeristen die alleen interesse hebben om dronken te worden op straat of op het strand”, zegt Juan Miguel Ferrer van Palma Beach, een kwaliteitskeurmerk dat is gecreëerd door lokale bedrijven waar ook deze restaurants toe behoren. Hij beschrijft de situatie als erger dan in de jaren vóór de pandemie en noemt het een “rampzalige realiteit”.

Volledig scherm Toeristen kuieren in Magaluf. © REUTERS

“Ze komen rond 10 uur aan bij de hotels en om 14 uur kunnen ze niet eens meer lopen”, zegt Ferrer. “Ze zijn helemaal dronken en vaak laten hun metgezellen hen dan op het trottoir liggen.”

“Wat we op de een of andere manier proberen over te brengen, is het idee dat je, om hier binnen te komen, moet gaan douchen of van outfit moet veranderen”, aldus Ferrer. “Je komt hier niet binnen in strandkledij of nadat je overmatig hebt zitten drinken op straat.”

Volledig scherm Toeristen nemen een duik in Magaluf. © REUTERS

Wet

Een wet uit 2020 die tot doel had om het door alcohol aangedreven toerisme aan banden te leggen, heeft tot dusver weinig verschil gemaakt, meent Ferrer. In plaats daarvan roept hij op om de politie de bevoegdheid te geven om mensen ter plaatse aan te klagen en boetes uit te delen wegens asociaal gedrag. “We hebben de steun van de overheid nodig omdat noch de ondernemers noch de lokale mensen dit kunnen stoppen”, besluit Ferrer.

Poll Dit is een goede maatregel om het probleem aan te pakken Ja

Nee Dit is een goede maatregel om het probleem aan te pakken Ja (95%)

Nee (5%)

Lees ook: