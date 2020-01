Restaurant van wijlen topchef Paul Bocuse raakt Michelinster kwijt Frank Renout

09u25 0 Reizen Precies twee jaar na zijn dood, verliest het legendarische en wereldberoemde restaurant van wijlen chefkok Paul Bocuse een Michelinster. Het restaurant, L’Auberge de Collonges-au-Mont-d’Or, gaat van drie naar twee sterren.

Dat heeft Michelin officieel bevestigd nadat berichten erover uitlekten in de pers. Het restaurant in de omgeving van Lyon was een bedevaartsoord voor culinaire liefhebbers in heel de wereld en had al sinds 1965 onafgebroken drie sterren. “Het restaurant is nog steeds excellent, maar na verschillende bezoeken van onze inspecteurs in 2019 blijkt dat het niet meer op drie-sterren-niveau zit”, aldus een woordvoerster.



Het nieuws is in Frankrijk ingeslagen als een bom. Paul Bocuse wordt gezien als dé grondlegger van de huidige Westerse keuken. Hij had als bijnaam ‘de paus van de moderne keuken’ en werd ‘de reus van de haute cuisine’ genoemd. Op de Amerikaanse televisie werd hij bij zijn overlijden op 20 januari 2018 ‘een onvermoeibare pionier’ genoemd: “Hij introduceerde de Franse keuken in de rest van de wereld en veranderde de status van koks van onzichtbare keukenkunstenaars tot wereldsterren.”

Ouderwets en kitsch

Toch was er wel al jaren discussie over de kwaliteit van L’Auberge de Collonges-au-Mont-d’Or. De keuken zou te ouderwets zijn en het interieur zou neigen naar kitsch. De huidige koks in het restaurant hebben recent geprobeerd gerechten te moderniseren. Ook de inrichting werd onderhanden genomen. De zaak wordt nu nog gerenoveerd en zou eind deze maand weer opengaan, kort voor de bekendmaking van de nieuwe Franse Michelinsterren.

Paul Bocuse overleed twee jaar geleden op 91-jarige leeftijd. Hij kreeg zijn eerste Michelinster in 1958, zijn tweede in 1961 en de derde in 1962.