Reserveren kan vanaf nu voor ‘ultieme wereldcruise’: 9 maanden varen naar meer dan 150 bestemmingen

De coronapandemie was een gigantische stoorzender voor de cruisemaatschappijen. Schepen lagen maandenlang werkloos voor anker. Maar nu de reissector volop herneemt, is het tijd om de ultieme cruise te organiseren, zo heeft Royal Caribbean trots aangekondigd. 274 nachten op zee en meer dan 150 bestemmingen: een echte wereldreis.

De gigantische tocht zal uitgevoerd worden door de ‘Serenade of the Seas’ en in december 2023 vertrekken vanuit Miami. In september 2024 keert het schip terug naar Florida.

Bij het verlaten van Miami zal het schip eerst in het Caribisch gebied varen, met vervolgens geplande tussenstops in Midden- en Zuid-Amerika, inclusief trips naar de Braziliaanse stad Rio de Janeiro en de Iguazu-watervallen in Argentinië. Nog voorziene haltes op de reisroute zijn bezienswaardigheden zoals de Grote Muur van China, de Taj Mahal en de piramides van Gizeh.

Reizigers kunnen de volledige reiservaring van negen maanden boeken, of enkel een specifiek deel van de route reserveren. De prijs voor de volledige cruise ligt tussen 66.000 dollar (56.000 euro) en 112.000 dollar (96.000 euro) per persoon, exclusief taksen en toeslagen.

De Serenade of the Seas is sinds 2003 een vaste waarde van de Royal Caribbean-vloot. Het schip heeft 13 dekken en biedt plaats aan maximaal 2.476 gasten. Het duurt nog meer dan twee jaar voordat de Serenade of the Seas aan zijn epische cruise begint, maar reizigers kunnen nu alvast hun hut reserveren.