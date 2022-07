REPORTAGE. Op huizenjacht naar luxevastgoed op Ibiza: “2 miljoen ben je snel kwijt, en dan moet je soms nog zelf de riool aanleggen”

De kust is te druk, in de Ardennen kan het een week aan een stuk regenen en aan de Costa Blanca zit tante Nicole al met haar gevolg. Waarom dan geen vakantievilla kopen op Ibiza? Topidee, maar zonder een miljoen of twee in je zakken komt er weinig van in huis.