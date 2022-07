REPORTAGE. Met de zatte Britten in San Antonio: “Thuis drinken ze te veel, hier nog véél meer”

Terug naar Ibiza



Op Ibiza zou het feestje nooit stoppen, maar ook ’s werelds discohoofdstad ging op slot door corona. Na twee jaar is het weer remmen los. Reporter Steven Swinnen reisde naar het Spaanse eiland, om te fuiven - natuurlijk wel - maar ook om te ontdekken waarom Ibiza zo populair is bij Vlamingen én de groten der aarde. Vandaag deel 2: de zatte Britten in San Antonio.