REPORTAGE. Kalmste krokusvakantie ooit voor Belgen die in Oostenrijkse Alpen wonen en werken: “Wij genieten van een luxe-quarantaine in de bergen. Maar zo stil... dit klopt niet”

Deze winter nog op de latten? Die hoop smelt als sneeuw voor de zon nu het verbod op niet-essentiële reizen opnieuw is vooruit geschoven. In de skigebieden is het ondertussen ijzig stil. Geen gekraak van snijdende ski’s in de sneeuw, geen klinkende schnaps-glaasjes, geen Anton uit de boxen. Belgen in Oostenrijk staan voor de kalmste krokusvakantie ooit. “Het lijkt hier wel een spookstad. Zò stil”, vertellen ze.