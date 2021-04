REPORTAGE. Duitsers vieren al vakantie op Mallorca: “Wir genießen! Maar die Instagram-foto posten we toch maar niet”

Dos cervezas, por favor: hoe lang is het geleden dat u dát kon bestellen? Op Mallorca zijn er voor het eerst in lange tijd weer toeristen — al vragen die eerder ‘zwei Bier’. Deze paasvakantie doen zowat 40.000 Duitsers op het Spaanse eiland waar velen van dromen: zonnetje op het hoofd, tenen in het zand, pintje in de hand. Wij reisden de Duitsers achterna, en gingen na hoe het toerisme er probeert recht te krabbelen. "Hier kunnen we eindelijk weer een beetje genieten", vertellen de toeristen. Met een béétje eerlijke schaamte: "Die Instagram-foto posten we deze keer toch maar niet.”