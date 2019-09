Repatriëring Thomas Cook-reizigers verloopt vlot: “We zitten over de helft” SVM

29 september 2019

18u19

Bron: Belga 0 Reizen Dit weekend wordt zowat een derde van de ruim 13.000 gestrande reizigers van touroperator Thomas Cook België gerepatrieerd. "Op een paar kleine incidenten na verloopt alles vlot", zegt Mark De Vriendt als directeur van het Garantiefonds Reizen. “Helaas zijn er altijd nog wel hotels die proberen om reizigers extra geld te laten betalen.”

Gisteren keerden bijna 2.800 Thomas Cook-reizigers terug, vandaag worden bijna 1.900 passagiers weer thuis verwacht. In de loop van de avond komen nog zeven vluchten met klanten van de touroperator aan in Brussel.

Op het exacte aantal mensen dat nu al werd gerepatrieerd, heeft De Vriendt geen zicht. "Maar we zijn over de helft", klinkt het. "Tegen 6 oktober zal bijna iedereen weer in het land zijn. Daarna gaat het nog om minder dan honderd mensen."

16.000 claims

In totaal zijn er bij het Garantiefonds al zowat 16.000 claims binnengekomen van getroffen reizigers. "De uitzuivering daarvan moet wel nog gebeuren. Verschillende mensen hebben meerdere keren hun claim ingediend of hebben hun verschillende bewijsstukken telkens apart doorgestuurd", zegt De Vriendt.

De afhandeling van de claims gebeurt in chronologische volgorde (op basis van de vertrekdatum) en zal binnen ongeveer drie weken beginnen. De totale kostprijs zal "zeker meer dan 20 miljoen euro" bedragen.