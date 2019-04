Reizigers, opgepast: ernstige smog in Thailand gevaarlijk voor de gezondheid Simone van Zwienen ADN

03 april 2019

17u22

Bron: AD.nl, Buitenlandse Zaken, Reuters 3 Reizen Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Thailand aangepast. In het noorden en noordoosten van het land is de lucht momenteel sterk vervuild. Een dikke laag smog zorgt voor gezondheidsrisico’s.

De luchtkwaliteit in Thaise steden als Khon Kaen, Mae Hon Song, Chiang Mai, Chiang Rai, Nan en Lampang is op dit moment erg slecht. “Het is nu ernstiger dan gewoonlijk”, stelt een woordvoerder van het ministerie. “Chang Mai staat bovenaan de ranglijst met meest vervuilde steden van IQAir AirVisual, een luchtkwaliteitsindex.”

Illegale branden

Thaise boeren verbranden elk jaar hun land om ruimte te maken voor nieuwe gewassen. “Normaal gesproken verdwijnt de vervuilde lucht na een week of twee, maar dit keer is het hardnekkig”, zegt het hoofd van de medische tak van de universiteit van Chiang Mai, dat de lessen heeft geannuleerd.



De smog is erger dit jaar vanwege droogte en meer illegale branden dan normaal. Vooral de toeristische trekpleister Chang Mai is bijzonder kwetsbaar, omdat deze wordt omringd door bergen die de vervuiling opvangen.

Duidelijke waarschuwing

Regionale luchthavens kunnen door het slechte zicht worden gesloten. Beweging buitenshuis wordt afgeraden, ramen moeten gesloten blijven en wie de straat op gaat, doet er goed aan een mondkapje op te zetten.

“Dit betekent niet per se dat het wordt afgeraden om naar Thailand op vakantie te gaan, maar het is wel echt een duidelijke waarschuwing”, aldus het Nederlandse ministerie, dat vakantiegangers die in Thailand zijn of er eerdaags naartoe gaan adviseert om contact te houden met hun reisorganisatie.

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt niet specifiek voor de ongezonde situatie, maar op de website staat wel te lezen dat “de normen betreffende het niveau van de luchtvervuiling die vastgelegd zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie regelmatig worden overschreden in Thailand”. “Vooral jonge kinderen, oudere personen en mensen met lucht- en hartziekten kunnen gezondheidsproblemen ondervinden door deze vervuiling.”

Buitenlandse Zaken adviseert eveneens om - wanneer de luchtvervuiling zoals nu sterk toeneemt - “fysieke activiteiten buiten te vermijden, alsook ramen en deuren gesloten te houden”. Het ministerie verwijst ook naar bijvoorbeeld http://aqicn.org/city/bangkok/, waar toeristen het niveau van de luchtvervuiling in Thaise grootsteden kunnen opvolgen.

Hart- en vaatziekten en kanker

Het niet opvolgen van de voorzorgsmaatregelen kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Er zitten immers fijne deeltjes in de lucht die klein genoeg zijn om diep in de longen te worden gezogen en in de bloedbaan terecht kunnen komen. Dat kan zorgen voor ademhalingsproblemen en na verloop van tijd het risico op hart- en vaatziekten en de kans op kanker verhogen.

Al bijna 2 miljoen mondmaskers uitgedeeld

De Thaise regering heeft intussen al bijna twee miljoen mondkapjes uitgedeeld aan inwoners van het getroffen gebied. Ook worden extra maskers aangevoerd voor een komende ASEAN-bijeenkomst in de omgeving. Er zijn vooralsnog geen plannen om de plaats van de meeting of tijdsschema’s ervan aan te passen door de ongezonde situatie.

Onweersbuien die binnen enkele dagen worden verwacht zullen de situatie verbeteren.