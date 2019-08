Reizigers kunnen vanaf volgend jaar met de zeilboot van Rotterdam naar Londen ttr

08 augustus 2019

17u54

Bron: Fair Ferry 1 Reizen Wie volgend jaar naar Londen wil, kan met de zeilboot van Rotterdam naar de Britse hoofdstad reizen. De organisatie Fair Ferry mikt vooral op avontuurlijke reizigers die duurzaamheid belangrijk vinden.

Vanaf mei 2020 zal de Twister, een tweemaster van 35 meter lang uit 1902, wekelijks vanuit Rotterdam naar Londen zeilen en weer terug. Er kunnen twintig passagiers deelnemen aan het avontuur. “De ervaren bemanning legt graag alles uit over het reilen en zeilen van dit snelzeilende schip. Ook mogen passagiers de vierkoppige bemanning helpen als ze dat leuk vinden”, zo staat op de website van de organisatie te lezen.

Londen is ongeveer 185 zeemijl van Rotterdam verwijderd. “Dit betekent dat we er gemiddeld 36 uur over doen om onze bestemming te bereiken. De exacte aankomsttijd hangt af van de windrichting en de windkracht”, klinkt het nog. Het zeilschip steekt de Noordzee over en vaart vervolgens de Theems op. “Als we een voorspoedige overtocht gehad hebben, verblijven we hier twee nachten, om vervolgens weer terug te zeilen.”

De kostprijs van een standaard retourticket van Brussel naar Londen met de Eurostar bedraagt vandaag gemiddeld 398 euro per persoon. Wie graag aan boord gaat van het zeilschip, moet iets dieper in de geldbuidel tasten. Voor een 5-daags avontuur betaal je minimum 935 euro per persoon, inclusief maaltijden. Slapen doe je in een gedeelde hut. Daarnaast zijn ook enkele reizen en reizen zonder overnachtingen beschikbaar.