Reizigers hebben recht op compensatie tot 600 euro na staking Ryanair eind april

Ryanair bedreigt Belgische piloten die deze zomer willen staken: “Voordelen zullen komen te vervallen”

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft haar Belgische piloten gewaarschuwd voor gevolgen indien het deze zomer tot stakingen komt. Eerder deze week kondigden de Belgische piloten aan dat voor deze zomer een stakingsaanzegging is verstuurd. “Stakingen zullen onze Belgische piloten geen voordelen opleveren en zullen loonherstel alleen maar vertragen of annuleren en vliegtuigen en banen in gevaar brengen”, zegt personeelsdirecteur Darrell Hughes in een interne nota, die persagentschap Belga kon inkijken.

25 mei