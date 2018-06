Reizen we voortaan zo naar de luchthaven? Elon Musk haalt miljardenklus in Chicago binnen SPS

14 juni 2018

08u01

Bron: ANP 0 Reizen Het nieuwe tunnelboorbedrijf van miljardair en Tesla-topman Elon Musk komt nu echt van de grond. The Boring Company heeft een voorlopige gunning voor een miljardenklus op zak voor de aanleg van een hogesnelheidsverbinding naar O'Hare International Airport in Chicago, zo meldt persbureau Bloomberg.

The Boring Company begon pas 18 maanden geleden, nadat Musk zich beklaagde over het verkeer in Los Angeles en op Twitter opperde dat hij een tunnelboorbedrijf zou beginnen om onder de files door te kunnen graven. Zoals met wel meer ideeën van Musk bleek het geen grap en ging hij aan de slag met innovatieve technieken om de voor hem nieuwe branche op zijn kop te zetten.

Eén korte testtunnel bij de parkeerplaats van ruimtevaartbedrijf SpaceX, dat ook door Musk is opgericht en wordt gerund, en een goed verhaal waren genoeg om de klus in Chicago binnen te halen. Daarmee troefde hij gerenommeerde partijen af, zoals ingenieursbureau MacDonald dat een terminal bouwde bij luchthaven Heathrow in Londen.

De officiële bekendmaking van de opdracht vindt waarschijnlijk vandaag plaats. Het project is redelijk uniek, omdat er geen overheidsfinanciering beschikbaar is. De aannemer moet het dus volledig zelf financieren.

Hoe de verbinding naar de luchthaven eruit gaat zien is nog niet bekend. Musk is ook de bedenker van de hyperloop, een futuristische soort trein in een vacuümtunnel. Dat transportmiddel bestaat nog niet, maar verschillende partijen onder wie Musk experimenteren wel met dergelijke capsules in tunnels. Over de klus in Chicago zei hij eerder dat hij sowieso elektrisch aangedreven capsules wil gebruiken, al dan niet op rails.

We’re really excited to work with the Mayor and the City to bring this new high-speed public transportation system to Chicago! https://t.co/cL1e0YfZSw The Boring Company(@ boringcompany) link