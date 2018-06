Reizen we binnenkort in vliegtuigen zonder ramen? “Sneller vliegen en minder brandstof verbruiken” ADN

08 juni 2018

17u45

Bron: BBC, ABC News 0 Reizen Emirates Airlines heeft een nieuwe eerste klasse-suite onthuld met virtuele ramen. Passagiers krijgen in plaats van het echte zicht naar buiten projecties te zien van beelden buiten het vliegtuig. Het uiteindelijke doel? Vliegtuigen zonder ramen.

De virtuele ramen in de eerste klasse-cabine van de nieuwste Boeing 777-300ER van Emirates zijn een technologisch hoogstandje met glasvezelcamera’s. “De beelden zijn zo goed”, jubelt Emirates-baas Sir Tim Clark. De luchtvaartmaatschappij hoopt in de toekomst veel verder te gaan. Het uiteindelijke doel zijn vliegtuigen zonder passagiersramen.

Voor de reiziger zou er qua uitzicht binnenin op zich geen groot verschil zijn volgens Clark. De raampjes met hun kenmerkende vorm lijken nog gewoon aanwezig. Maar in werkelijkheid kijk je op schermen, waarmee je enkel nog een virtuele blik naar buiten werpt. “Ik besef dat het idee van vliegtuigen zonder ramen niet voor iedereen goed in de oren klinkt, maar er zijn ongelofelijke voordelen aan verbonden”, oppert Clark. “Zonder ramen zullen vliegtuigen lichter worden. Ze zullen sneller en hoger kunnen vliegen en minder brandstof verbruiken. En er zijn ook structurele voordelen."

Veiligheid

Luchtvaartexpert John Strickland bevestigt dat een raamloos vliegtuig inderdaad een positief effect kan hebben op brandstofefficiëntie. “Alles wat het gewicht van een vliegtuig doet dalen, zal ook het verbruik doen dalen." Maar wat met de veiligheid? Volgens luchtvaartkenner Douglas Drury vormt het weglaten van ramen niet noodzakelijk een probleem, behalve op kritieke punten in het vliegtuig zoals bij de vleugels en bij nooduitgangen.

Dat bevestigt ook veiligheidsexpert professor Graham Braithwaite: “In een noodsituatie is het belangrijk dat het luchtpersoneel naar buiten kan kijken, zeker bij een evacuatie. Als het toestel bijvoorbeeld in brand staat, moeten stewards dat kunnen checken voor ze een deur openen en een evacuatie in gang zetten. En ze moeten ook continu een correct ruimtebesef hebben.” Anderzijds, zo werpt Drury op, kan het cameratechnologiesysteem misschien zo opgezet worden dat de virtuele ramen in alle situaties (met eigen powerpacks) in real time buitenbeelden projecteren. Dan is dat probleem opgelost.

Verbrijzelde ramen

De expert wijst er daarnaast op dat een vliegtuigromp zonder ramen de hele structuur van die romp versterkt. En hij verwijst ook naar de recente incidenten met gebroken ruiten, zoals het tragische ongeval met een jet van Southwest Airlines. Daarbij sneuvelde na een ontploffing aan de motor een ruit en werd een passagier half uit het toestel gezogen. De 43-jarige Jennifer Riordan stierf later aan haar verwondingen. “Geen ramen is in dat opzicht een extra veiligheidsbarrière", meent hij.

Perceptie

“Het grootste obstakel”, zo zegt professor Braithwaite, “is de perceptie van de passagiers van de technologie". "Een vliegtuig zonder ramen kan mogelijks heel claustrofobisch aanvoelen, en voor velen is een vliegtuig nemen nu al een beangstigende ervaring. En wat met mogelijke neveneffecten bij virtuele ramen Zullen ze soms flikkeren of haperen? Wat is de vertraging die erop zit? En wat is het effect van zulke schermen op iemand die urenlang op een vliegtuig zit?”