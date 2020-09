Reizen in coronatijden: Commissie pleit voor Europese kaart met gemeenschappelijke kleurencode SVM

04 september 2020

16u41

Bron: Belga 3 Reizen De Europese Commissie heeft de lidstaten een aantal afspraken voorgelegd die wat orde moeten scheppen in het onontwarbare kluwen aan reisbeperkingen in de Europese Unie. Ze pleit onder meer voor een gemeenschappelijke kleurencode en drempelwaarden voor de invoering van beperkende maatregelen. De maatregelen blijven echter een nationale bevoegdheid.

"Ons recht op vrij verkeer wordt serieus gehinderd door de coronapandemie. Voor de vele burgers die dagelijks afhankelijk zijn van ongestoord reizen is de kakofonie aan nationale regels overdonderend. We willen de zaken eenvoudiger maken”, verdedigde eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders de aanbeveling.

Gemeenschappelijke drempelwaarden

De lidstaten hanteren momenteel uiteenlopende criteria om reisbeperkingen af te kondigen. De Commissie wil dat de lidstaten dat soort beslissingen voortaan baseren op gemeenschappelijke drempelwaarden, die rekening houden met het aantal recente besmettingen, het percentage positieve testen en het totale aantal uitgevoerde tests.



Die gegevens moeten de nationale autoriteiten doorspelen aan het Europese Centrum voor Ziektepreventie- en Controle (ECDC), dat dan wekelijks een kaart publiceert met gemeenschappelijke kleurencodes. Een zone waar het coronavirus sterk circuleert en die rood wordt ingekleurd op de Europese kaart kleurt dan automatisch rood voor alle lidstaten.

Lidstaten hebben laatste woord

Voor groene zones zouden geen reisbeperkingen mogen gelden. De Commissie is er ook niet voor te vinden dat lidstaten mensen uit rode risicogebieden zomaar de toegang weigeren. De autoriteiten kunnen hen uiteraard een quarantaine of een test opleggen. Het is aan de lidstaten om de duur van een quarantaine vast te leggen, maar ook op dit vlak moedigt de Commissie een Europese coördinatie aan. Om reizigers meer zekerheid en voorspelbaarheid te bieden, stelt de Commissie ten slotte voor dat de lidstaten nieuwe reisbeperkingen in de week vóór de invoering moeten melden aan de andere landen en de Commissie.

Het blijft afwachten in hoeverre de lidstaten deze aanbevelingen willen accepteren. Zij hebben immers het laatste woord over de bescherming van de volksgezondheid op hun grondgebied. In Europese kringen luidt het dat het Duitse voorzitterschap snel aan de slag wil gaan om een betere coördinatie van reisbeperkingen te verzekeren.

Lees ook: Bezettingsgraad van hotels amper 25 procent: “We zijn cash aan het verbranden” (+)