Reizen dicht bij huis? "Vaccineer je dan tegen de tekenbacterie" FT

10 maart 2018

22u20

Nu de winter bijna achter de rug is, dromen velen van hun voorjaars- en zomervakantie. Tijd dus om de eerste voorbereidingen te treffen: vaccinaties. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen waarschuwt voor de tekenbacterie in Centraal-Europa.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) adviseert Belgische reizigers om zich goed te informeren over hun vakantiebestemming en tijdig vaccinaties en gezondheidsadvies te halen - minstens een maand en liefst langer van tevoren. Voor wie denkt dat die maatregel enkel geldt voor verre reizen zit fout, want ook voor vakanties dichtbij denk je best na over vaccinaties. Zeker voor wie de natuur opzoekt of met de tent door Centraal-Europa trekt. Daar verspreiden sommige teken encefalitis (TBE) of hersenvliesontsteking. Dat zegt Ula Maniewski, arts bij het ITG. Ook in Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en het noorden van Italië kunnen toeristen de ziekte oplopen.

Wie gebeten wordt door een teek, heeft meestal last van griepachtige symptomen, zoals koorts, hoofdpijn en misselijkheid. Bij een derde van de besmettingen kan de ziekte zich zetten op de hersenen. De helft van die patiënten houdt er blijvende verschijnselen aan over. In Europa zijn er ongeveer drieduizend besmettingen per jaar.

Ook bij de huisarts kan je een prik halen. Normaal zijn er drie vaccinaties nodig. Daarna ben je voor minstens drie jaar beschermd.