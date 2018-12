Reisonderzoek Gesponsorde inhoud Reizen als NSG: plusmama Katrien vertelt hoe zij het aanpakt Aangeboden door TUI

27 december 2018

14u16 0 Reizen Uit een reisonderzoek van TUI blijkt dat er bij nieuw samengestelde gezinnen meer behoefte is aan een reisje zonder kinderen. Toch maakt 55% van de nieuw samengestelde gezinnen reizen met het héle gezin. Katrien, mama van twee én plusmama van twee, spreekt als ervaringsdeskundige.

Dramaqueen slash vaderkindje

“Ik herinner me nog haarscherp onze eerste reis als nieuw samengesteld gezin, zeven jaar geleden. We hadden samen met een groep vrienden met dertien kinderen, allemaal pubers, een grote vakantievilla gehuurd in Cavaillon in Zuid-Frankrijk. Mijn kinderen en Tom zijn zoon en dochter kenden elkaar alleen van gezicht, dus dat zou de vuurdoop worden. Eigenlijk had ik nog het meest schrik van míjn meisjes, nu nog trouwens (lacht). Toen Tom z’n dochter op een dag aan tafel begon te wenen toen ze vertelde over haar slecht rapport, zag ik mijn dochters met hun ogen rollen. Zij zijn eerder type ‘51%-is-toch-genoeg?’, dus voor hen was die halfzus toch maar een ‘dramaqueen’. Eentje die aan het zwembad dan ook nog eens constant rond de nek van Tom bleef hangen…”

Op de foto met hém!?

“Maar let op: Tom heeft óók vaak op zijn tanden moeten bijten hoor. Vier jaar geleden waren we met z’n allen in een mooie riad in Marokko, toen mijn oudste dochter, toen zestien, het tijd vond voor haar momentje. Ze weigerde ostentatief om te poseren voor de familiefoto ‘omdat ze de achtergrond niet goed vond’. De dochter die er destijds als eerste op aandrong om te gaan samenwonen, wou plots niet samen met Tom op de foto, want daar ging het eigenlijk gewoon om. Tot Tom haar dan volledig moegetergd in het gezicht slingerde dat ze een ‘narcist’ was.”

The American dream

“Natuurlijk mag je zulke ruzies en kleine wrijvingen nu ook niet gaan uitvergroten. Twee jaar geleden hebben we met het gezin een superdeluxe familiecamper gehuurd voor een roadtrip door Amerika. Ik heb de omslagfoto nog op mijn Facebookpagina staan. Zes stralende gezichten op een rotsblok te midden van een prachtig berglandschap. Ieder van ons had maandenlang uitgekeken naar dit avontuur. Ik zie ons nog zitten in die mobilhome: Tom en ik vooraan en dan daarachter twee zetelrijen met de kinderen, die gezellig een kaartspelletje aan het spelen waren. ‘100% relaxed op vakantie’, het kan dus wél hé (lacht). Ik denk dat het allemaal een kwestie is van communiceren en goede afspraken maken. En elkaar af en toe wat ruimte gunnen, zeker als nieuw samengesteld gezin. Vorig jaar ben ik met de meisjes en mijn ouders naar Marokko gereisd en is Tom met zijn kinderen naar Frankrijk getrokken. Moet ook eens kunnen, toch? De reisplannen voor dit jaar zijn nog wat vaag, want mijn oudste dochter volgt universitaire studies en dan moet je natuurlijk altijd rekening houden met een tweede zit. Ze wil zeker nog mee op reis, ja, ook al is ze intussen twintig. Is dat niet het mooiste compliment dat je als mama, papa, plusmama of pluspapa kunt krijgen?”

NSG-tips van (plus)mama Katrien

• Maak op voorhand goede afspraken en bespreek alles met het hele gezin. Zo is iederéén enthousiast over de bestemming en het type vakantie.

• Trek als koppel aan hetzelfde zeel. Doe je dat niet, dan zullen de kinderen dat op vakantie meesterlijk uitspelen.

• Praat familieakkefietjes onderweg onmiddellijk uit. Kleine ergernissen opkroppen leidt uiteindelijk tot één grote ruzie waar niemand gelukkig van wordt.

• Relax!

TUI biedt een heleboel vliegreizen en autoreizen naar verschillende bestemmingen aan, op maat van families. Boek heel gemakkelijk jouw eigen trip via www.tui.be of win jouw eigen droomvakantie op www.kinderenzijndebaas.be.