REISWIJZER. Waar kan ik op vakantie gaan? En wat zijn de regels? Alle actuele info over jouw reisbestemming

In de Europese landen of regio’s die een rode kleurcode kregen, is er een hoog risico op besmetting. Keer je terug uit zo'n rode zone? Dan hoef je ook niet in quarantaine. Maar énkel als je een coronacertificaat hebt. Heb je geen certificaat, dan moet je je onmiddellijk na aankomst laten testen om een quarantaine te vermijden. Wie uit een zone met een heel hoog risico (de zogenaamde ‘variants of concern’) komt moet verplicht 10 dagen in quarantaine met een PCR-test op dag 1 en dag 7. Deze verplichting geldt ook voor wie over een coronacertificaat beschikt of in het land zelf een negatieve test aflegde. Voorlopig heeft de FOD Buitenlandse Zaken geen enkel land in Europa als bestemming met een heel hoog risico aangeduid.