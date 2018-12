Reisonderzoek Gesponsorde inhoud Reistrend: trips naar kleinere steden Small town = great fun Aangeboden door TUI

21 december 2018

10u00 0 Reizen Uit reisonderzoek van TUI blijkt dat citytrips in de smaak vallen bij 67% van alle vakantiegangers. Ga jij in 2019 ook weer op stedentrip? Volg de nieuwe reistrend: laat Berlijn, Barcelona en Londen links liggen en sla af naar kleinere hotspots zoals Keulen, Alicante, Leeds en Hasselt.

Trend alert: Small Town Travel

Steeds vaker kiezen reizigers voor iets onbekendere en kleinere steden. Enerzijds omdat ze de wereldsteden of hoofdsteden al bezocht hebben, anderzijds omdat ze op zoek gaan naar minder drukte en meer originaliteit. Wij zetten de voordelen van Small Town Travel op een rij.

Kidsproof

Het tempo is rustiger maar er is ook vaak minder drukte, wat handig en aangenaam is als je met kinderen reist.

Go to Berlijn Keulen!

Berlijn heeft een overvloed aan geschiedenis, rijke culturele en kunstzinnige vibes en een internationale club scene. Maar kies ook eens voor het minder gehypete Keulen. En wel om deze redenen:

• Het is dichter bij de deur. Op minder dan 2 uur sta je met de trein vanuit Brussel in Keulen.

• Keulen is ouder dan Berlijn. De Romeinse nederzettingen spreken tot de verbeelding van jong en oud.

• Keulen heeft een mild klimaat. Dankzij de ligging aan de Rijn zijn de zomers lang en vriest het hier maar zelden.

• Keulen is kindvriendelijk. Zo heb je de mooie dierentuin Kölner Zoo en ligt pretpark Phantasialand op amper een half uurtje rijden.

• Keulen heeft een chocolademuseum. Enough said.

Authentiek

Het gebied is minder platgewalst door toeristen waardoor je meer echte, lokale ervaringen opdoet (en minder botst op tourist traps).

Go to Londen Leeds!

Begrijp ons niet verkeerd: Londen, met zijn Big Ben en Buckingham Palace, moet op je bucketlist. Heb je Londen al bezocht? Geef dan zacht babybroertje Leeds een kans, voor een meer authentieke Britse ervaring.

• Leeds heeft veel gezellige marktjes, waaronder één van de grootste indoor markets van Europa (Kirkgate Market).

• Leeds staat bekend voor zijn heerlijke restaurants en wereldkeuken.

• Bewonder hier de Victoriaanse architectuur (Leed’s Arcades) zonder vertrappeld te worden door toeristen.

• Op amper een kwartiertje rijden bevind je jezelf on the countryside. Heuvels en schapen, meer Brits wordt het niet.

• In september 2019 kan je hier de start van het WK wielrennen meemaken.

Onthaasting

Je reist op een rustiger tempo omdat er minder must-sees zijn en er dus meer relax time is. Je hebt minder last van fomo (= fear of missing out).

Go to Barcelona Alicante!

Wie het bruisende stadsleven wil combineren met enkele dagjes strand, die boekt meestal een trip naar Barcelona. Maar Spanje heeft meer te bieden op dit vlak. Iets minder druk dan Barcelona en zowel ontspannend als pittig: Alicante!

• Het oude stadscentrum is minder groot dan dat van Barcelona maar met haar kleurrijke huizen en smalle straatjes zeker zo mooi. Vanuit het kasteel Santa Barbara heb je een prachtig uitzicht.

• Alicante staat bekend als shopparadijs.

• Het zandstrand van Playa del Postiguet is ruim 900m lang.

• Vanuit Alicante kan je een boottocht nemen naar pirateneiland Tabarca. Daar kan je heerlijk snorkelen of gewoon niets doen.

• Caldero (visstoofpotje) hoeft niet onder te doen voor paella.

Originaliteit

Je hebt het gevoel dat je effectief iets nieuws, iets uniek ontdekt.

Go to Antwerpen Hasselt!

Wanneer een citytrip in eigen land wordt gepland, dan delft Hasselt vaak het onderspit voor grotere steden zoals Antwerpen, Brussel of Gent. En dat is onterecht, want de ‘Hoofdstad van de Smaak’ zorgt op zowat elk terrein voor een meerwaarde.

• Antwerpen heeft het modepaleis maar ook Hasselt is een mode stad, met behalve een prachtig Modemuseum veel originele boetiekjes.

• Het openluchtmuseum van Bokrijk ligt op slechts 20 minuutjes rijden en is fun voor zowel kinderen (die speeltuin!) als ouders.

• Het literair museum Villa Verbeelding neemt je mee in de boekenwereld en voorziet tentoonstellingen voor elke leeftijd.

• Antwerpse handjes en ‘Koninckskes’ worden moeiteloos vervangen door jenever en vlaai.

• Omdat de stad overzichtelijk en vrij klein is kan je alles te voet of per fiets doen. Op die manier ontdek je vast en zeker nieuwe dingen!

