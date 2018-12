Reisspecialist vindt dit het mooiste zwembad met een uitzicht ter wereld en je hoeft er niet ver voor te gaan KVDS

21 december 2018

11u38

Bron: EasyJet Traveller 2 Reizen EasyJet Traveller – het in-flightmagazine van de gelijknamige lagekostenmaatschappij – heeft een lijstje gemaakt met zijn beste reiservaringen van 2018. Eyecatcher daarin is het ‘mooiste zwembad met een uitzicht ter wereld’. En het goede nieuws: je hoeft er niet ver voor te gaan.

Het Miramonti Boutique Hotel ligt verscholen in de Italiaanse Alpen, niet ver van de grens met Oostenrijk. Het infinityzwembad met zout water lijkt wel boven het plaatsje Merano te zweven en biedt een adembenemend uitzicht over de vallei. Het is verwarmd tot 32 graden, zodat je ook in de winter kan zwemmen, als alles bedekt is met een dikke laag sneeuw.

Miramonti Boutique Hotel Miramonti Boutique Hotel added a new photo - at Miramonti Boutique Hotel.

Het hotel wordt uitgebaat door Carmen Krusselburger en Klaus Alber. Ze laten hun gasten naar eigen zeggen proeven van het Alpenleven met een mediterrane toets. Daarvoor bouwden ze een gastenhuis met 3 kamers om tot een luxueus hotel met 36 kamers, 3 restaurants en wellnessfaciliteiten. De ideale plek om het drukke leven te ontvluchten.





Leuk om weten: het hotel werd gebruikt voor opnames van de Bondfilm ‘The Spy Who Loved Me’ (1977) met Roger Moore.





Een standaardkamer kost er vanaf 106 euro per persoon per nacht. Meer info vind je op de website van het hotel.

Miramonti Boutique Hotel Repost #picoftheday thanks to @whenwhereandwhat thanks for choosing our Hotel #miramontiboutiquehotel @visitsouthtyrol @visit.hafling.voeran @whitelinehotels @prettyhotels_ @smallluxuryhotels

Miramonti Boutique Hotel Miramonti Boutique Hotel added a new photo - at Miramonti Boutique Hotel.