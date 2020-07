Reissector schreef al voor 345 miljoen vouchers uit ADN

01 juli 2020

17u32

Bron: Belga 0 Reizen De reissector heeft tijdens de coronacrisis bijna 255.000 vouchers uitgeschreven voor een totaal bedrag van iets meer dan 345 miljoen euro. Dat heeft minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) gezegd tijdens een gedachtewisseling in de Kamercommissie Economie.

Om de sector van de pakketreizen te behoeden voor faillissementen, kreeg ze de mogelijkheid om reizigers te vergoeden met een voucher voor een reis die ze als gevolg van de coronacrisis niet hebben kunnen maken. Wie de voucher niet gebruikt, kan na een jaar de terugbetaling van zijn reis vragen. Het systeem is gedekt door een waarborg, zodat klanten zeker zijn dat ze hun reis later kunnen laten doorgaan of hun geld terugkrijgen.

Succes

In de Kamer maakte Muylle woensdag bekend dat er al voor 345 miljoen euro vouchers zijn uitgeschreven. De gemiddelde waarde bedraagt 1.352 euro per voucher. De maatregel is dus een succes, maar de reissector kon even goed onmiddellijk terugbetalen bij een annulering, wat sommigen ook hebben gedaan, bracht de minister in herinnering.

Nieuwe boekingen

Ondertussen beginnen consumenten vouchers te gebruiken om opnieuw een reis te boeken. Op 26 juni zijn er 10.392 vouchers gebruikt voor nieuwe boekingen voor een bedrag van 19,2 miljoen euro.

Op 19 juni liep het vouchersysteem af, en de regeling wordt niet verlengd.

Onderzoek

De inspectie heeft intussen meer dan duizend meldingen ontvangen van geannuleerde reizen. Muylle heeft de dienst opdracht gegeven om een onderzoek te openen naar ondernemingen die reizen hebben gepland om ze nagenoeg onmiddellijk weer te annuleren. Daarbij werd ook marktleider TUI genoemd. "TUI heeft mij geschreven om zich te excuseren", zei Muylle. "De organisatie zegt elke betrokken klant een oplossing aan te bieden.”

