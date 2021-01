Reissector rekent niet op krokusvakantie maar vraagt Belgen om in zomer te boeken: “Ook tijdens paasvakantie zal reizen moeilijk worden”

Een verbod op niet-essentiële reizen of niet, de touroperatoren en reisbureaus in ons land rekenen niet meer op de krokusvakantie. Ze roepen de Belgen wel op om al een reis te boeken voor de zomervakantie. "De vaccinaties zijn ons lichtpunt", klinkt het.

Het idee om voor een beperkte periode niet-essentiële reizen naar het buitenland te verbieden, wint terrein in regeringskringen. Onder meer premier Alexander De Croo (Open Vld) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zien er wel heil in. Vandaag wordt een mogelijk verbod besproken tijdens een Europese top. Op basis van de gesprekken met zijn Europese collega's zal De Croo een voorstel op tafel leggen op het Overlegcomité vrijdag.

De Belgische Vereniging van Reisorganisatoren (ABTO) zegt begrip te hebben voor het idee. "Samen met de hele bevolking willen we dat het virus zo snel mogelijk verdwijnt en er geen varianten ons land binnenkomen", zegt woordvoerder Pierre Fivet.

Geen hoop voor krokusvakantie

Er zijn sowieso al amper vakanties geboekt tijdens de krokusvakantie. Ook hebben sommige reisoperatoren preventief de vakanties al geannuleerd. “We rekenen niet meer op de krokusvakantie en ook tijdens de paasvakantie zal reizen nog moeilijk worden", aldus Fivet.

Zijn organisatie mikt eerder op de zomermaanden. "We merken ook dat de honger naar vakantie groter dan ooit is, nu de mensen al een jaar in hun kot zitten", zegt hij. "De vaccinaties zijn ons lichtpunt."

“Gedrag is bepalend”

Ook voor touroperator Sunweb, die alle reizen naar rode gebieden al schrapte, zal een verbod voor niet-essentiële reizen weinig verschil maken. Woordvoerder Tim Van den Bergh hoopt dat er een gecoördineerd actieplan vanuit Europa komt, maar wijst erop dat de georganiseerde reizen meestal niet het probleem zijn.

“Het gedrag van mensen op reis maakt het verschil. Mensen die tijdens de kerstvakantie hun familie in het buitenland bezoeken liepen meer risico om besmet te raken dan mensen die met hun gezin op vakantie gaan", zegt hij. “Ik voel me alleszins nog veiliger met mijn gezin in een bergdorp dan in de supermarkt om de hoek."

Reisschaamte

Normaal gezien is januari de belangrijkste boekingsmaand voor reizen in de zomervakantie, maar dat komt niet op gang. Dat merkt men ook bij de Vereniging Vlaamse Reisbureau's (VVR). Gedelegeerd bestuurder Koen van den Bosch stelt dat er heel wat "reisschaamte" is waardoor mensen geen vakantie durven plannen. "Gedurende de drie weken voor het overlegcomité van 18 december kwamen de boekingen langzaam maar zeker op gang", zegt hij, "maar daarna volgde een abrupte stop".

Van den Bosch is geen vragende partij voor een verbod op niet-essentiële reizen. Hij pleit eerder voor sneltesten op de luchthavens en internationale treinstations zodat inkomende en uitgaande reizigers snel getest kunnen worden. “We begrijpen dat men vanuit de politiek alle maatregelen wil nemen, maar we blijven ervoor pleiten om niet-essentiële reizen toch mogelijk te houden. Uiteindelijk is de vrije verplaatsing van mensen, goederen en diensten een Europees recht”, zegt hij bij HLN LIVE.

“Het is ook maar de vraag of het verbieden van niet-essentiële reizen ook effectief is in het buitenhouden van het coronavirus. Er zijn namelijk ook situaties bekend waar de Britse coronavariant is uitgebroken terwijl er geen enkele link met reizen is”, aldus van den Bosch.

