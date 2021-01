Reissector pleit voor renteloze lening van staat om vouchers uit te betalen

De coronacrisis strooide voor duizenden reizigers vorig jaar roet in het eten. Alleen al voor pakketreizen die niet konden doorgaan, is er voor 302 miljoen euro aan coronavouchers uitgeschreven. De apart geboekte vliegtickets zitten daar niet in. Dat bedrag is enorm. Als alle gedupeerde vakantiegangers de waarde van hun vouchers tegelijk zouden opeisen, is dat onhaalbaar voor de touroperators. Zij zien een oplossing in een zogenaamde voucherbank.