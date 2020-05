Reissector pleit ervoor terugbetaling niet afdwingbaar te maken SPS

14 mei 2020

16u25

Bron: Belga 0 Reizen De reissector dringt erop aan dat de huidige regeling voor de terugbetaling van geannuleerde reizen blijft bestaan en verlengd wordt. Die regeling loopt op dit moment nog tot 20 juni en houdt in dat vakantieganger bij een door de coronacrisis geannuleerde reis een voucher kan krijgen. Gebruiken ze die voucher niet op binnen het jaar, dan kunnen ze een terugbetaling krijgen. Dat gaat echter in tegen de aanbevelingen die de Europese Commissie De reissector dringt erop aan dat de huidige regeling voor de terugbetaling van geannuleerde reizen blijft bestaan en verlengd wordt. Die regeling loopt op dit moment nog tot 20 juni en houdt in dat vakantieganger bij een door de coronacrisis geannuleerde reis een voucher kan krijgen. Gebruiken ze die voucher niet op binnen het jaar, dan kunnen ze een terugbetaling krijgen. Dat gaat echter in tegen de aanbevelingen die de Europese Commissie gisteren deed, namelijk dat de consument moet kunnen kiezen tussen terugbetaling of voucher.

Op dit moment heeft België nog geen standpunt ingenomen over die aanbevelingen van de Commissie. In een gezamenlijke communicatie laten de verschillende beroepsverenigingen, ABTO, VR, UPAV, FBAA en VLARA, weten dat ze "in goede samenwerking met minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) onderzoeken hoe er gereageerd zal worden".

Twaalf Europese landen, waaronder ook Nederland en Frankrijk, hebben een gelijkaardige voucherregeling uitgewerkt. Europees commissaris Didier Reynders (MR), bevoegd voor consumentenbescherming, wees er gisteren al op dat die groep van lidstaten maatregelen genomen heeft die indruisen tegen de Europese wetgeving. "Indien een lidstaat zich niet schikt naar de wetgeving, dan zullen wij mogelijke remedies bestuderen, waaronder een inbreukprocedure", zei Reynders gisteren.



Volgens de sector komt er overleg tussen de bevoegde ministers in de twaalf lidstaten. Intussen lijkt Nederland terug te krabbelen: in een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister van Luchtvaart Cora van Nieuwenhuizen dat reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen consumenten de keuze zullen moeten geven om hun geld terug te geven.-

Extra zuurstof

In België liet minister Muylle de reisagentschappen in eerste instantie toe om een voucher uit te reiken in plaats van terugbetaling. Dat moest de bedrijven extra zuurstof geven om de liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden.

De Europese commissie beveelt aan dat vouchers tot een aantrekkelijker alternatief gemaakt worden, maar tegelijk moet terugbetaling dus wel een mogelijkheid blijven. "Het voucheralternatief wordt ook door de Europese Commissie aangemoedigd, omdat zij zich ook bewust zijn van het faillissementsrisico bij verplichte terugbetaling", zegt ABTO-woordvoerder Pierre Fivet. "Dat biedt ook geen zekerheid voor de klant.”

Op dit moment is in ons land de regeling van de coronavoucher nog steeds van toepassing. "De beroepsverenigingen moedigen hun leden aan hun klanten uit te leggen dat het voor iedereen interessant is deze voucher te gebruiken in plaats van een cash terugbetaling", zegt Fivet. "Een terugbetaling is vandaag onmogelijk: zowel de kleine als de grote organisaties hebben geen cash meer. Er zijn leveranciers betaald, en ook de repatriëringen bij het begin van de crisis kostten veel geld.”

