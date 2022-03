Reissector "matig positief" over aankomende zomer

Voor de coronacrisis uitbrak, had 82 procent van de Belgen reisplannen in het komende jaar. Tijdens de coronacrisis was er een terugval naar 70 procent, maar die afname lijkt twee jaar later dus grotendeels ongedaan gemaakt. Toch zijn voor een deel van de bevolking corona en de maatregelen die daarbij komen kijken nog altijd een reden om thuis te blijven: van de mensen die geen reisplannen hebben, zegt een derde dat dit te maken heeft met de pandemie. Ter vergelijking: tijdens de pandemie was dat 80 procent. Dezer dagen blijken budgettaire overwegingen een grotere spelbreker te zijn voor reislustigen.