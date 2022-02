Reissector herstelt zich dit jaar: “Knaldrang van vorig jaar wordt reislust”

Na twee jaar met reisbeperkingen door de pandemie, leeft onze reislust weer op. Touroperator TUI noteerde in januari elke dag meer boekingen dan in pre-coronajaar 2019. In ons land vliegen budgetvriendelijke all-in-formules de deur uit, maar houdt ook de trend van vakanties dicht bij huis aan. “Zoals er vorig jaar knaldrang was, zien we dit jaar een reisrevival. ‘We hebben het verdiend’, is het heersende sentiment”, zegt professor internationaal toerisme Jeroen Bryon. Voor verre bestemmingen kijkt de Belg de kat nog wat uit de boom.