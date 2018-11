Reisorganisatie TravelBird is failliet HA

07 november 2018

10u38

Reisorganisatie TravelBird is failliet. Eerder werd voor het bedrijf al uitstel van betaling aangevraagd. Dat is op verzoek van de bewindvoerder nu omgezet in een faillissement. Een noodzakelijke maatregel in de zoektocht naar een oplossing, klinkt het.

De bewindvoerder heeft er vertrouwen in dat het bedrijf in afgeslankte vorm een doorstart kan maken. Daarover moet binnen een paar dagen meer duidelijk worden.

40.000 toeristen dupe

Zeker 40.000 toeristen, vooral Nederlanders, zijn de dupe van de financiële problemen bij het reisbureau.



Het Nederlandse garantiefonds SGR is, samen met reisorganisatie TUI, druk bezig om de vakanties van zo’n 6.000 mensen te kunnen laten doorgaan. Volgens Beckers zijn hotels ter plaatse niet vooraf betaald door TravelBird. Vliegtuigtickets zijn wel vooraf betaald. SGR gaf eerder al aan gedupeerde reizigers van TravelBird te zullen helpen.

De Amsterdamse reisonderneming Travelbird, met 310 medewerkers, zag in 2010 het licht en groeide in korte tijd explosief. In de eerste helft van dit jaar maakte het voor de eerste keer winst. Sinds de oprichting in 2010 heeft TravelBird aan 7 miljoen klanten een vakantie verkocht. Elke dag vertrekken vele honderden klanten.

Zonnige zomer

De mooie zomer in Nederland heeft het bedrijf geen goed gedaan: het aantal boekingen liep de afgelopen tijd fors terug. Eind vorige week werden de eerste scheuren bij het bedrijf zichtbaar. Bij de Nederlandse Consumentenbond kwamen tientallen klachten binnen van mensen die geboekt hadden bij TravelBird, maar die hun hotel niet in konden omdat de reisorganisatie de rekeningen niet bleek te hebben betaald.

Travelbird bevestigde toen dat er sprake was van betalingsvertragingen, maar verwachtte dat de problemen eind deze maand zouden zijn opgelost. Dat is duidelijk niet gelukt. “Er was wel een overnamekandidaat in beeld, maar die haakte op het allerlaatste moment af”, reageert de woordvoerder van TravelBird.