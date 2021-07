Reisorganisatie Jongerentravel overspoeld met boze telefoons na annulaties van jongerenreizen

Erika Vlieghe zet Portugal naast India, Zuid-Afri­ka en Brazilië

2 juli Infectiologe Erika Vlieghe zet Portugal op dezelfde lijn als India, Zuid-Afrika en Brazilië: landen waar zorgwekkende varianten van het coronavirus heel dominant zijn én waar de epidemie aantrekt. Dat zei ze in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Of en hoe de politiek zal ingrijpen, is nog onduidelijk.