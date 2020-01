Reisorganisatie Anders dan Anders: “Aanvragen voor reizen naar China volledig stilgevallen” LH

28 januari 2020

17u30

Bron: eigen info 1 Reizen De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus in China laten zich nu ook voelen in de reissector. Bij reisorganisatie Anders dan Anders, dat dit jaar tien groepsreizen naar het land en ook individuele reizen aanbiedt, merken ze dat de vraag volledig stilgevallen is. “De enige telefoontjes gaan over reeds geboekte reizen”, zegt CEO Guy Geens.

Nederlandse reizigers denken twee keer na alvorens een reis naar China te boeken. Hoewel het reisseizoen pas eind maart, begin april losbarst, merken de reisaanbieders dat consumenten terughoudend zijn met boeken, aldus de Nederlandse krant AD. “De kwestie bevordert de reislust niet”, zo klinkt het bij onze noorderburen. “We zitten in dezelfde situatie”, zegt Geens. “Deze periode is eigenlijk hét moment om een reis naar China te boeken, ofwel voor mei, maar ook voor de zomervakantie of later. Vorig jaar was er ook nog een gezonde vraag naar China op het vakantiesalon in Antwerpen, dit jaar vroeg niemand naar de bestemming”, legt Geens verder uit.

“Er zijn reizigers die al in april en mei zouden vertrekken, we hebben nog een standpunt ingenomen of die kunnen vertrekken. De situatie kan nog opgeklaard zijn tegen dan, of verslechteren. Pas vanaf de derde week februari zou alles duidelijk moeten zijn. Mei is een belangrijke maand voor onze reizen naar China. Als het coronavirus zich verder uitbreidt, zullen we zeker de reizen in die maand moeten annuleren.”

Begrip

De groepsreizen gaan niet door de getroffen provincie Hubei, waartoe de stad Wuhan behoort. Toch kreeg Anders dan Anders al van drie klanten vragen over een reeds geboekte reis. “Gelukkig werken twee klanten in een ziekenhuis en begrijpen ze dat zo’n situatie snel of niet snel kan opgelost kan zijn”, aldus Geens. “Zo’n onzekere situatie hebben we al meegemaakt bij aardbevingen, ook onze geplande groepsreis naar Iran is bijvoorbeeld al afgelast", aldus Geens nog.

“Maar toch is de perceptie dat er best gewacht wordt met een reis naar China tot volgend jaar, 2020 wordt dus sowieso een slecht jaar. Voor Anders dan Anders is het reisaanbod naar China gelukkig maar een klein deel van de totale omzet, maar voor de lokale touroperatoren is de uitbraak van het virus een ramp”, legt Geens verder uit. “Toen SARS in 2003 uitbrak, stortte de hele Aziatisch reismarkt in, gelukkig waren we toen net met reizen naar Zuid-Afrika begonnen.”

TUI België en Anders Reizen hebben respectievelijk een en twee groepsreizen op de planning staan. Beide reisorganisatie lieten weten nog geen zicht te hebben op mogelijke gevolgen voor de boekingen.