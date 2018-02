Reisjournaliste onthult hoe je gratis upgrade naar luxe eerste klasse krijgt op je vlucht IB

Bron: businessinsider.com, news.com.au 1 Reizen Wil je eens in eerste klasse vliegen, maar heb je daar het budget niet voor? Dan kan je – als je al eens wat vaker in een vliegtuig stapt - wellicht het trucje toepassen dat de Britse reisjournaliste en schrijfster Tilly Bagshawe verklapt heeft: volgens haar heb je namelijk maar twee woorden nodig die je ticket gratis upgraden naar de eerste klasse.

De voordelen van de eerste klasse zijn legio: niet alleen heb je er meer beenruimte en zit je in een stoel die je zo kan zetten dat je er languit kan liggen, ook heb je doorgaans een beter tv-scherm (vooral handig op lange vluchten), is er vaak de mogelijkheid om je stoel af te sluiten, zodat je een soort privékamertje hebt en krijg je er beter eten en keuze uit meer (exclusievere) dranken.

Maar doorgaans betaal je dus ook grof geld voor al die extra’s. En wanneer je dat er niet voor over hebt, of het geld simpelweg niet hebt, maar toch eens wil proeven van de luxe van vliegen in eerste klasse – dan kan je altijd nog het trucje van Bagshawe proberen.

Revenue management

De vrouw, die zo'n honderdduizend kilometer per jaar vliegt, belt voorafgaande aan een reis altijd naar de klantenservice en vraagt daar of ‘revenue management’ al plaatsen in eerste klasse vrijgeeft. Revenue management is de dienst die beslist hoeveel upgrades er voor een bepaalde vlucht gegeven worden. Soms beslissen vliegtuigmaatschappijen namelijk om mensen een upgrade te geven. Dit doen ze om op het laatste moment nog extra (goedkopere) economy-plaatsen te kunnen vrijgeven, in de hoop dat die nog verkocht worden en het vliegtuig dus vol zit.

“Als ze je afwimpelen en zeggen dat er nog geen plaatsen vrij worden gegeven, dan laat je het hen nog eens checken”, zegt de journaliste. “Is het nog steeds een ‘nee’? Vraag dan of ze je rechtstreeks willen doorverbinden met ‘revenue management’ en check het bij de dienst zelf. Als ze daar ook zeggen dat dit niet het geval is, dan mag je zeker vragen waarom.”

Als blijkt dat de vlucht al vol zit, dan heb je pech. Maar indien dat niet het geval is, mag je volgens Bagshawe best vragen waarom de upgrades nog niet zijn vrijgegeven. “Vaak is de kans dan groot dat er tóch een stoel voor je wordt vrijgemaakt in de eerste klasse.”

De vrouw zegt dat elke keer wanneer ze die methode toegepast heeft, haar succes heeft opgeleverd en ze inderdaad werd geüpgraded naar eerste klasse.

Frequent Flyer

Volgens luchtvaartexpert Henry Hartevelt werkt het trucje van Brageshaw echter alleen maar wanneer je een grote klant, een 'frequent flyer' bent van een bepaalde luchtvaartmaatschappij en jaarlijks dus behoorlijk wat vliegmijlen aflegt. “Dit lukt je niet als je maar een keer per jaar met het vliegtuig op vakantie gaat. Veel reisagenten mogen ook geen contact opnemen met de afdeling revenue en ze mogen al helemaal niet op eigen houtje upgrades doorvoeren.”