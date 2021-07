Reisbijstandsverzekeringen zien eerste coronadossiers binnenlopen: “We verwachten nog stijging”

Een op de vijf medische dossiers van reisverzekeraar VAB draait om een reiziger die in het buitenland positief getest heeft op Covid-19. Dat meldt VAB vandaag in een persbericht. Ook al is de zomervakantie nog maar een week geleden van start gegaan, toch zien reisbijstandsverzekeringen de eerste coronadossiers binnenlopen.

Ook reisorganisatie Summer Bash, die volop jongeren terughaalt uit Spanje, is een klant van VAB. "Summer Bash had geen bijstand nodig van ons, maar we openden wel een paar informatiedossiers voor bezorgde ouders", vertelt Joni Junes, woordvoerder van VAB. Los van Summer Bash ziet VAB meer coronadossiers dan verwacht.

"Het zijn vooral mensen die in kleine groepjes op reis gaan en in quarantaine moeten gaan ter plaatse: wij voorzien dan 75 euro per persoon per dag, gedurende zeven dagen, en een gepaste vlucht naar huis", aldus Junes.

VAB merkt dat de mensen die op vakantie vertrekken zich aan de regels willen houden en in orde willen zijn met alle documenten, maar verwacht toch een stijging in het aantal coronadossiers, eens het vakantieseizoen helemaal op gang is getrokken.

In eigen bubbel

Ook bij reisverzekeraar Touring zijn er coronadossiers geopend, stelt woordvoerder Danny Smagghe. Momenteel gaat het om 200 tot 300 dossiers. “We verwachten ons wel aan een stijging de komende weken. Op reis zijn mensen al wat nonchalanter. Maar er zijn ook veel mensen die in hun eigen bubbel blijven en naar een vakantiepark of in de natuur trekken", aldus Smagghe.

"Uit de vakantiebarometer bleek al dat veel mensen de voorkeur gaven aan een vakantie met hun eigen bubbel op een rustige plek. Ze gaan niet reusachtig ver weg. Gezinnen mijden de drukte", stelt ook Xavier Van Caneghem van Europ Assistance. Die reisverzekeraar zag nog niet veel coronadossiers binnenlopen.

"Het aantal medische dossiers ligt wat in dezelfde lijn als de voorgaande jaren, maar Covid-19-gerelateerde dossiers zijn er nog niet echt geweest. Mensen informeren zich wel over wat ze precies moeten doen indien ze Covid-19 oplopen in het buitenland", zegt Van Caneghem. Hij benadrukt echter dat de vakantieperiode nog maar net begonnen is en dat veel reizigers pas op vakantie vertrekken als het bouwverlof begint.

