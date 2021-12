Reisadviezen worden opnieuw strenger: dit zijn de enige negen regio's in Europa die nog oranje zijn

Lees ook Heel Europa kleurt rood of donkerrood op coronakaart, slechts een paar oranje vlekjes

Vandaag kleuren opnieuw meer regio’s rood: het gaat om Laag- en Hoog-Normandië in Frankrijk, Lombardije, Abruzzen, Molise, Campania en Calabrië in Italië, Asturië, Cantabrië en de Autonome Gemeenschap Madrid in Spanje, Midden-Norrland in Zweden en het eiland Malta.

Dat maakt dat er nog maar negen regio’s over zijn in Europa die niet rood kleuren: de Ålandseilanden in Finland, Hauts-de-France in het noorden van Frankrijk, Sardinië, Sicilië, Apulië, Basilicata, Umbrië en Piëmont in Italië en Extremadura in Spanje. Zij hebben nog een oranje kleur.

Volledig scherm Malta. © REUTERS

Wie uit een rode zone van de Europese Unie terugkeert en een vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat heeft, hoeft niet in quarantaine of zich niet te laten testen. Heb je dat niet, moet je je laten testen. Dat kan in het land van verblijf en dan mag de PCR-test bij terugkeer naar België maximaal 72 uur oud zijn. Je hoeft je dan niet te laten testen op dag 1 maar wel op dag 7 na aankomst.

Wie zonder testresultaat terugkeert, mag zich ook in België laten testen op dag 1 of 2 na thuiskomst. Is je test negatief? Dan mag je uit quarantaine als je je resultaat hebt. Laat je daarna nog eens testen op dag 7. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen test te doen, maar worden in quarantaine geplaatst als de ouders worden getest, in afwachting van de testresultaten.

Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je ten minste twee weken volledig gevaccineerd bent. Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld bent van Covid-19. Je had een positieve PCR-test die niet ouder is dan 180 dagen en je quarantaine is voorbij.

Wie uit een groene of oranje zone komt, hoeft zich niet te laten testen en hoeft niet in quarantaine.

