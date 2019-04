Recordjaar voor toerisme in Frankrijk KVDS

09 april 2019

20u34

Bron: Belga 0 Reizen Het aantal toeristische overnachtingen in Frankrijk is in 2018 op een recordaantal uitgekomen. En zonder de stakingen in de transportsector in de lente en het protest van de gele hesjes, had het aantal nog hoger kunnen uitkomen. Dat meldt het Franse statistiekbureau Insee. De Belg ging minder op hotel bij de zuiderburen, maar trok wel meer naar de camping.

Het aantal overnachtingen in hotels, op campings en in jeugdherbergen steeg in totaal met 9 miljoen (+2,2 procent) tot 438,2 miljoen. Een nieuw record, ondanks een jaar dat getekend werd door twee grote bewegingen van sociale onrust, klinkt het. In het tweede kwartaal waren er de stakingen in de luchtvaart en het treinverkeer en vanaf medio november doken de gele hesjes op. Hun acties wogen vooral op het aantal hotelovernachtingen in december.

Vooral buitenlandse toeristen (+5,4%) zorgden voor de stijging. Het aantal overnachtingen van Franse toeristen steeg 0,8 procent.





Het aantal hotelovernachtingen kwam uit op 214,9 miljoen (+2,4%), waarvan 133,5 miljoen op naam van de Fransen. De Belgen waren goed voor 5,5 miljoen hotelovernachtingen (-2,1%). vooral de Spanjaarden en Italianen gingen meer op hotel in Frankrijk.





De campings waren goed voor 125 miljoen overnachtingen in totaal (+0,8%), waarvan 83,5 miljoen door de Fransen zelf. Hier was ons land goed voor 5 miljoen overnachtingen, een toename met 2,2 procent.