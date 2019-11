Qantas-vlucht vanuit Londen na 19 uur en 19 minuten geland in Sydney IB

15 november 2019

07u08

Bron: Belga 0 Reizen De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft de tweede test van een ultralange rechtstreekse vlucht met succes afgerond. Een Boeing 787-9 Dreamliner landde vrijdagmiddag lokale tijd op de luchthaven Kingsford Smith in Sydney. Het vliegtuig was 19 uur en 19 minuten eerder opgestegen in Londen.

Aan boord zaten 46 passagiers en zes bemanningsleden. Het vliegtuig was niet volgeladen, net om de afstand van 17.800 kilometer zonder tussenstop te kunnen overbruggen.

Met deze vlucht brak Qantas het record van langste commerciële vlucht ter wereld, zowel in tijd als in afstand, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Minder dan een maand geleden vloog de maatschappij rechtstreeks tussen New York en Sydney. Die 16.200 kilometer werd afgelegd in 19 uur en 16 minuten.

Testvluchten

Beide ultralange vluchten waren testvluchten. Onderweg verzamelde Qantas wetenschappelijke gegevens om bijvoorbeeld de gevolgen van jetlag te verminderen en het welzijn van de bemanning te verbeteren. De maatschappij hoopt in 2022 rechtstreekse passagiersvluchten te kunnen opstarten tussen New York en Sydney en Londen en Sydney.