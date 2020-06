Qantas schrapt meeste internationale vluchten tot eind oktober jv

18 juni 2020

07u43

Bron: ANP/RTR/BLOOMBERG/BELGA 1 Reizen De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas schrapt het grootste deel van haar internationale vluchten tot eind oktober, nu de Australische overheid heeft besloten de grenzen langer te sluiten vanwege het coronavirus.

Australië houdt de grenzen voor internationaal vliegverkeer tot ergens in 2021 grotendeels dicht. Qantas was eigenlijk van plan eind juli weer te gaan vliegen. Er blijft wel luchtverkeer tussen Australië en Nieuw-Zeeland over de Tasmanzee. Qantas en dochter Jetstar versterken ook hun binnenlandse vluchten, nu reisbeperkingen binnen Australië zijn versoepeld.

Net als andere luchtvaartondernemingen is Qantas hard geraakt door de coronacrisis. Een flink deel van de vloot staat aan de grond en het merendeel van de werknemers is op tijdelijk verlof gestuurd. De maatschappij is wel bezig het aantal binnenlandse vluchten op te voeren.