Qantas onthult extra luxe vliegtuig voor langste vlucht ter wereld

Het wordt de langste passagiersvlucht ter wereld: 19 uur non-stop van Londen of New York naar Australië. Vliegmaatschappij Qantas heeft nu de eerste beelden van het extra luxe interieur van het nieuwe toestel openbaar gemaakt.

De nieuwe verbinding wordt ‘Project Sunrise’ genoemd, omdat de vlucht zo lang duurt dat passagiers tijdens hun tijd aan boord twee keer de zon zullen zien opgaan.

Meer ruimte

Qantas gaat de route vanaf 2025 vliegen met twaalf nieuwe Airbus A350-toestellen. Om de reizigers op de monstervlucht wat meer ruimte te geven, zullen in de vliegtuigen ‘maar’ 238 passagiers worden vervoerd. Normaal gesproken zit er in dergelijke toestellen meer dan 300 man.

Volledig scherm Indeling van de Airbus die voor Qantas van Londen en New York non-stop naar Australië gaat vliegen. © Qantas

“We zijn vijf jaar geleden begonnen met het design en hebben geprobeerd maximale ruimte te scheppen. De verlichting zal worden ingesteld op slaappatronen van de passagiers”, stelt David Caon, die het design van de cabine maakte. Ook komt er een speciale ruimte waarin passagiers hun benen kunnen strekken.

First Class

Inmiddels is bekend hoe de First Class en de Business Class eruit gaan zien. De First Class stoelen, of eigenlijk zijn het aparte suites, hebben een bed, een stoel, een 32-inch tv aan de muur en een kledingkast.

Volledig scherm First Class in de Airbus van Qantas die in 2025 van Londen en New York non-stop naar Australië gaat vliegen. © Qantas

Business Class

De Business Class hebben stoelen die kunnen veranderen in een bed van twee meter lang. Ook die stoelen zijn met een schuifdeur af te sluiten van de rest van de cabine.

Economy?

Het uiterlijk van de premium economy- en economy-delen van het toestel is nog niet bekend. Wel meldt Qantas al dat er door het hele vliegtuig snelle wifi en een bluetooth-verbinding zal zijn.

Wat ook nog niet bekend is, zijn de prijzen van een enkeltje of retourtje Londen - Sydney met dit vliegtuig.

Volledig scherm Business Class in de Airbus van Qantas die in 2025 van Londen en New York non-stop naar Australië gaat vliegen. © Qantas

Testvluchten

Er wordt al een tijd geëxperimenteerd met de extreem lange vlucht. De Australische autoriteiten wilden pas toestemming geven voor de lijnvlucht als er duidelijk was dat het toestel eventueel 23 uur in de lucht zou kunnen blijven zonder schadelijke gevolgen voor de inzittenden.

Bij testvluchten in 2019 werd bij de piloten de hersenactiviteit in de gaten gehouden. In de weken na de vlucht werd hun urine getest om te kijken wat de inspanning met hun gesteldheid zou doen. Ook bij de passagiers werd hun gezondheid getest.

KIJK. Beelden van een testvlucht in 2019: in een kleine 20 uur van New York naar Sydney

Momenteel is de langste commerciële lijndienst die van John F. Kennedy-airport in New York naar Singapore: die duurt 18 uur en 40 minuten.

Volledig scherm Een Airbus A350-1000 vliegtuig van Qantas. © AFP