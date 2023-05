Proeven van het camperleven: via deze formule regel je een mobilhome voor even

HLN ShopVelen onder ons zijn momenteel druk in de weer met het smeden van vakantieplannen. Heb jij al uitgemaakt waar naartoe deze zomer? Al een logeerplek op het oog die aan de verwachtingen voldoet en past binnen je budget? Huur je een auto op je bestemming? Of misschien moet je het antwoord wel in een andere richting zoeken: waarom geen twee vliegen in één klap slaan en een mobilhome huren? Een app maakt dat tegenwoordig bijzonder eenvoudig. HLN Shop brengt in kaart wat je erover moet weten.

Airbnb voor campers

Goboony is de naam van het deelplatform dat het voor iedereen mogelijk maakt in enkele kliks een avontuurlijke roadtrip te organiseren. Het principe keken de oprichters af bij Airbnb: particulieren kunnen via de website goboony.be of gratis te downloaden app hun mobiele woonst te huur aanbieden op de momenten waarop ze er zelf geen gebruik van maken. Mensen op zoek naar een camper kunnen die dan huren op dezelfde manier als je bijvoorbeeld een hotelkamer of vakantiewoning reserveert. Het platform telt inmiddels al 1.500 Vlamingen die hun camper, busje, wagen met daktent of mobilhome ter beschikking stellen.

Roadtrip zonder zorgen

De grote troef van de formule is dat ze je laat proeven van het camperleven zonder dat je meteen zelf een dure mobilhome moet aanschaffen. Je kan dan in alle vrijheid uitzoeken of investeren in een eigen camper voor jou de moeite waard is. Ook voor wie maar sporadisch wil rondtrekken, is het concept ideaal.

Het grote en diverse aanbod maakt verder dat dit een relatief goedkope manier van reizen is. Je betaalt een stuk minder voor je mobilhome dan je bij een professioneel verhuurbedrijf zou doen en hoeft niet meer op zoek naar een hotel of huurauto. Daarnaast is de impact op het milieu van reizen met een camper ook minder groot dan die van een vliegreis, zélfs als je met een diesel op schok gaat.

Goboony fungeert als tussenpersoon en zorgt ervoor dat alles - van de betalingen tot het regelen van de verzekering en borg - vlot en veilig verloopt. Zo kan je zonder gedoe van je roadtrip genieten en hoef je enkel het hoofd te breken over de volgende idyllische plek waar je je tijdelijke huis op wielen naartoe zal sturen.

Je eigen weg

In België en de buurlanden zijn er op korte afstand enorm veel mooie plekjes te ontdekken met je (gehuurde) camper. Wil je toch wat meer afgelegen oorden verkennen, zonder er helemaal van thuis uit heen te moeten tuffen met je gevaarte? Dan kan je via Goboony in heel wat Europese landen ook ter plaatse een mobilhome huren en de omslachtige heen- en terugreis per camper vanuit de heimat gewoon overslaan. Rij lekker vlot met je eigen wagen of spring bus, trein of vliegtuig op en stort je zonder oponthoud op je droombestemming pas ten volle in het camperavontuur.

Drie hotspots voor roadtrippers Nog een voordeel van de camper? Je geliefde tweewieler reist zonder problemen mee. Wielerfans combineren zo hun roadtrip met prachtige fietstochten in het groen. Een topbestemming voor reizen met de camper is ongetwijfeld Noorwegen, waar de wet toelaat je mobilhome waar je maar wilt te parkeren om te overnachten. En laat dit campervriendelijke land met zijn adembenemende natuur nu net ook een paradijs voor fietsers zijn. Je treft er de meest fenomenale fietsroutes langsheen fjorden en gletsjers, dwars door de ongerepte natuur. En jawel, ook je viervoeter hoeft niet achter te blijven als je voor de camper kiest. Reizen met een hond is niet altijd even gemakkelijk, maar Duitsland is een van die landen die je trouwste vriend graag ziet komen. Honden zijn er welkom in heel wat eetgelegenheden en gebouwen en daarnaast vind je er natuurlijk ontelbaar veel heerlijke plekken in het groen waar jullie eindeloos kunnen wandelen. Ook een groot aantal campings staat je huisdier toe - in bepaalde zones - vrij rond te lopen. Een onbetwiste topper voor camperreizen is zeker ook Portugal. Het land en zijn natuur zijn niet alleen ontzettend mooi en divers, in het zuiden vind je er bovendien nog heel wat plekken waar je mag wildkamperen. Ideaal voor wie huivert bij de gedachte aan drukke campings en echt tot rust wil komen in the middle of nowhere. Oftewel ‘in the boonies’ zoals ze in Nieuw-Zeeland zeggen en waaraan ‘Goboony’ haar naam ontleent. Volledig scherm Meer in het Duitse Mecklenburg-Voor-Pommeren. © Getty Images

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.