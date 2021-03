Prikje op reis? Deze landen willen vaccins verkopen aan toeristen

Servië

In Europa is Servië momenteel een van de koplopers in de race naar de vaccinatie. Bijna 20 procent van de totale bevolking is er deels gevaccineerd. Iets meer dan 13 procent is volledig gevaccineerd. Het gaat er opmerkelijk sneller dan in de rest van Europa, en dat is deels te danken aan het Russische Sputnik V-vaccin dat Servië bestelde. Daarnaast zal Servië binnenkort zelf het Russische vaccin gaan produceren, alsook het Chinese coronavaccin Sinopharm (waarmee ook al gevaccineerd wordt).