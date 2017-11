Pretparken lokten massa bezoekers tijdens herfstvakantie EB

16u30

Bron: Belga 0 JVK Halloween in Plopsaland. Reizen De Vlaamse pretparken tonen zich allemaal erg tevreden over het aantal bezoekers die ze de voorbije herfstvakantie mochten ontvangen. Dat blijkt vandaag uit een rondvraag.

Plopsaland De Panne kende naar eigen zeggen de derde beste herfstvakantie ooit. "Vorig jaar was een absoluut recordjaar, dat was moeilijk te overtreffen omdat daar toen een brugdag inzat", legt woordvoerster Jolien De Tender uit. "Plopsaqua, dat open is sinds 2015, kende wel de beste herfstvakantie tot nu toe. Plopsa Indoor Hasselt kende een status quo, maar vorig jaar was een heel mooi jaar dus zijn we tevreden."

Bobbejaanland ontving 10 procent meer bezoekers dan vorig jaar, Boudewijn Seapark 3 procent meer. "Dankzij het betere weer in het begin van de vakantie was het een heel goede herfstvakantie. We ontvingen rond de 10.000 bezoekers, vorig jaar waren dat er nog zo'n 7.500", zegt commercieel manager Geertrui Quaghebeur.

Walibi ontving 160.000 bezoekers in de hele Halloween-periode, dat is de herfstvakantie samen met de weekends van 14 en 15 oktober en 21 en 22 oktober. "De meest succesvolle editie in de geschiedenis", klinkt het bij Tiffany Mestdagh.

Ook Bellewaerde kende een zeer succesvolle Halloweenperiode, en kon de recordopkomst van vorig jaar overtreffen, dankzij twee nieuwe spookhuizen en een nieuwe show.