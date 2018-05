Pretpark zoekt een nieuwe Manager Attracties: "Bovenaan de achtbaan de zon zien opkomen, mooier wordt het niet" Priscilla van Agteren

27 mei 2018

22u11

Bron: AD.nl 2 Reizen Heb je managementervaring en zeg je geen nee tegen een ritje in de achtbaan onder werktijd? Dan heeft attractiepark Toverland in Nederlands Limburg misschien de baan voor jou. Ze zoeken een nieuwe manager voor de afdeling Attracties.

Manager Attracties is een droombaan voor de pretparkliefhebber, zo zegt operationeel directeur Teun Dielesen van Toverland in Sevenum, op zo'n 45 minuten rijden van Maaseik. Hij kan het weten. De nieuwe kandidaat volgt hem op na zijn promotie. "Manager Attracties zijn is fantastisch, zeker bij het park als het onze, dat aan het groeien is. Op 7 juli openen we een nieuwe entree en een nieuw attractiegebied met een achtbaan van 40 meter hoog. We worden er anderhalf keer zo groot door."

Wat moet je zoal doen als Manager Attracties? "Je staat aan het roer van de afdeling en bent verantwoordelijk voor alles aan de operationele kant. Je stuurt medewerkers aan en zorgt er met hen voor dat gasten elke dag veilig van de attracties kunnen genieten. Je denkt ook mee over hoe je hun ervaring nog verder kan verbeteren, door bijvoorbeeld de wachttijden zo kort mogelijk te houden."

Tekst gaat verder onder de foto.

Ongeveer een keer per twee weken kent de functie een uitbreiding. "Je kunt van alles op kantoor bedenken, maar het gaat erom hoe het in de praktijk gaat, wat werkt in het park. De managers zijn daarom afwisselend 'duty manager': een dag lang zijn ze als een soort gastheer aanwezig in het park om te zien hoe het eraan toe gaat. Je kijkt hoe het gaat bij andere afdelingen, waar je veel van kan leren, en je praat met medewerkers en gasten. Je moet de beleving testen, dus een ritje in de achtbaan hoort er op zo'n dag zeker bij."

Motiveren

Wat voor iemand zoeken ze voor de functie? Een kandidaat met een bacheloropleiding met werk- en denkniveau , een bedrijfskundige studie is een pluspunt. Hij of zij heeft kennis van de attractieparken- of dagrecreatiebranche en begeeft zich graag onder medewerkers en gasten. "Je moet een mensenmens zijn, dat is nog wel belangrijker dan de kennis die je hebt. Je moet het contact met de gasten leuk vinden. Ook is het belangrijk dat je medewerkers kan motiveren en inspireren. We kunnen niet hebben dat zij met een lang gezicht door het park lopen."

Als Manager Attracties krijg je een salaris volgens de Nederlandse cao Dagrecreatie. Volgens wetgeving behoort de functie van manager tot schaal 8 of 9 van de cao, afhankelijk van taken en ervaring. Dat komt neer op een bruto maandsalaris tussen 2.729,60 en 3.667,20 euro. Ook krijgt de nieuwe werknemer gratis toegang tot Toverland en andere geselecteerde parken.

Wat gaat Dielesen eigenlijk het meest missen aan de baan? "Het is zo'n leuke, afwisselende functie. Dan sta je 's ochtends bovenaan de achtbaan en zie je de zon opkomen, mooier wordt het niet."

Interesse? Je vindt de vacature bij de Nederlandse Nationale Vacaturebank.