Pretpark Walibi pakt uit met twee nieuwe werelden

19 maart 2019

13u54

Bron: Belga 1 Reizen Pretpark Walibi in Waver, dat op 6 april zijn deuren weer opent, heeft van de winterstop gebruikgemaakt om twee nieuwe "worlds" te bouwen: "Karma World" en "Fun World".

De eerste wereld is gebouwd rond een Indische thematiek en krijgt de nieuwe attractie ‘Popcorn Revenge’, een "family popcorn shooter". Met behulp van een high-tech laserpistool kunnen bezoekers vervelende wezens wegschieten en de rust in de filmzaal terugbrengen. Voorts werden in "Karma World" heel wat decoratie-elementen toegevoegd die de bezoekers "rechtstreeks in een Bollywoodiaanse filmproductie zullen katapulteren".

Fantasie

In de tweede vernieuwde zone, "Fun World", kan de bezoeker, met wat verbeelding, de toekomstige kleurrijke wereld, geïnspireerd door de vindingrijke fantasie van kinderen, inbeelden. Ook hier zullen wandelpaden volledig heraangelegd worden, "zodat de zone meer in de parkervaring wordt opgenomen". Het oude picknickplekje zal plaats maken voor de nieuwe Kiddie Coaster ‘Fun Pilot’.

Nog niet alles operationeel

Voor de twee nieuwe zones werd in totaal 12 miljoen euro uitgetrokken. Daarnaast ging 5 miljoen euro naar andere infrastructuurwerken in Walibi deze winter. De twee vernieuwde zones zullen open gaan op 6 april, maar nog niet alles zal dan al operationeel zijn. De "Fun Pilot" zal geopend worden in de loop van de lente, en het geheel van nieuwe installaties zal officieel ingehuldigd worden in mei.

Walibi ontving vorig jaar ongeveer 1,4 miljoen bezoekers en hoopt dit jaar op een groei van dat bezoekersaantal met 3 tot 5 procent. Het investeringsplan van 100 miljoen euro dat met de komst van splashcoaster Pulsar in 2016 aangevat werd, gaat voort.

