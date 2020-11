Premier De Croo raadt skireizen af, reisbranche is overtuigd dat wintersport veilig kan

De reisbranche is ervan overtuigd dat wintersport veilig kan, na de stellige oproep van premier Alexander De Croo (Open Vld) om niet te gaan skiën in de kerstvakantie.

“Je hoeft geen viroloog te zijn om te weten welke risico’s dat inhoudt”, verklaarde de regeringsleider na afloop van de ministerraad.”Bovendien herinneren we ons allemaal dat de wintersportvakantie het virus heeft verspreid in Europa.” De premier doelt daarmee op de krokusvakantie begin dit jaar. “De wintersport is buiten, maar een groot deel gebeurt toch binnen.”

“Onze wintersportfolder is al sinds juni klaar. Veel mensen hebben al een reis geboekt”, zei Peggy Lauwers van Reizen Lauwers / Skifriends in een reactie aan Radio 1. De onderneemster begrijpt de bezorgheid, maar is ervan overtuigd dat skireizen wel veilig kunnen.

Volledig scherm Premier Alexander De Croo (Open Vld) na afloop van de ministerraad van deze ochtend. © BELGA

Lauwers ontkent niet wat De Croo zei over de verspreiding, maar benadrukt dat de overheden in de Alpenlanden na de eerste corona-uitbraken wel meteen maatregelen hebben genomen. “De après-skibars zijn gesloten en blijven toe. Alle voorzorgsmaatregelen blijven van kracht. Het is in de buitenlucht. Mensen dragen allen handschoenen en bedekken hun mond en neus met een buff of sjaal. De stoeltjesliften voor zes personen mogen maar drie man meenemen.”

“Heel veel Belgen staan te springen om even op vakantie te kunnen. Qua boekingen liep het goed tot de tweede lockdown. We zitten nu aan 40 procent van het normale aantal boekingen.”

Christophe Coppens van federatie Sneeuwsport Vlaanderen zei aan de VRT-nieuwsdienst dat de skigebieden er alles aan zullen doen om de afstand te bewaren aan de skiliften. Ook zullen volgens hem de meeste horeca gesloten blijven.

Door de tweede coronagolf hebben de meeste Alpenlanden de opening van het skiseizoen voorlopig uitgesteld. Zowel in Oostenrijk als in Frankrijk zijn de pistes nog gesloten, enkel op sommige plekken in Zwitserland zoals Verbier in Les Quatres Vallées draaien de skiliften wel.

Volledig scherm Skigebied Verbier (Les Quatre Vallées) in Zwitserland is geopend. © AFP

