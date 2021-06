Premier De Croo: “Er zullen grenscontroles zijn, maar we kunnen niet elke auto tegenhouden”

Hoe vermijden we dat we coronavarianten ons land binnenbrengen als we deze zomer met de auto op reis gaan? Premier Alexander De Croo (Open Vld) gaf bij VTM NIEUWS aan dat er grenscontroles zullen zijn, maar dat niet elke auto tegengehouden kan worden. “We moeten de redenering omkeren. Het is allemaal onze verantwoordelijkheid”, aldus De Croo. “Wie volledig gevaccineerd is, kan veilig op reis. Ben je niet volledig gevaccineerd, dan kan je ook op reis maar dan moet je een test voorleggen. Die test kan je doen bij vertrek uit het land waar je vandaan komt. Die test kan je ook in ons land doen, je hebt trouwens recht op twee gratis tests. Die tests zijn voor uzelf de manier om ervoor te zorgen dat het veilig kan. Ik maak me daar eigenlijk weinig zorgen over.”