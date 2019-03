Prachtige roze bloesems lokken toeristen in Thailand DVDA

05 maart 2019

22u01 0

Het Thaise Nakhon Pathom is vooral bekend vanwege haar roze bloesems in het voorjaar. Zowel de lokale bevolking als heel wat toeristen trekken (jaarlijks) naar de plek, op zo'n uur rijden van de Thaise hoofdstad Bangkok. Ze trekken er foto’s van het fenomeen, want binnen enkele weken zijn de bloesems alweer verdwenen. Binnenkort vallen ze namelijk van de bomen en vormen ze een roze bloesemtapijt.