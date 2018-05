Poll: dit is de beste achtbaan van België Gunter Van Stappen

11 mei 2018

08u00

Bron: VTM Nieuws, Theme Park Review 0 Reizen De beste Belgische achtbanen vind je in Plopsaland. Dat blijkt althans uit een enquête van de gerenommeerde internationale website ‘Theme Park Review’.

Zowel 'Heidi The Ride' – de houten achtbaan die vorig jaar de deuren opende – als 'Anubis The Ride' vielen in de prijzen bij de eerste editie van de TPR Coaster Poll, een poll op de website van Theme Park Review. Meer dan 350 mensen van over de hele wereld deelden punten uit aan de achtbanen.

‘Anubis The Ride’, de launchcoaster van Plopsaland De Panne die je in twee seconden naar een snelheid van 90 km/u brengt, is de beste Belgische stalen achtbaan. ‘Heidi The Ride’ werd gekroond tot beste houten achtbaan van ons land. In september vorig jaar mocht ‘Heidi The Ride’ al een prijs ontvangen voor beste nieuwe rollercoaster.

De vijf beste rollercoasters ter wereld volgens de poll:

1. El Toro - Six Flags Great Adventure (New Jersey, Verenigde Staten)

2. Lightning Rod - Dollywood (Tennessee, Verenigde Staten)

3. Wildfire - Kolmården (Zweden)

4. Medusa Steel Coaster - Six Flags Mexico (Mexico)

5. Outlaw Run - Silver Dollar City (Missouri, Verenigde Staten)