Poetin geeft 40 luchthavens nieuwe naam mvdb

31 mei 2019

20u40

De Russische president Vladimir Poetin heeft tientallen luchthavens in het land vrijdag een nieuwe naam gegeven. Het land wil daarmee tsaren en ruimtevaartpioniers, maar ook bijvoorbeeld schrijver Anton Tsjechov en tenor Dmitri Chvorostovski eren.

Sjeremetjevo, de grootste luchthaven van Rusland nabij Moskou, zal nu vernoemd worden naar de nationale dichter Aleksandr Poesjkin. Het vliegveld van de stad Joezjno-Sachalinsk op het oostelijk gelegen eiland Sachalin krijgt de naam Tsjechov, ook al heeft hij het eiland bezocht om alleen maar te schrijven over de grimmige omstandigheden in de tsaristische gevangenissen aldaar.



In een online opiniepeiling die afgelopen najaar werd gehouden, werd het publiek gevraagd om bekende figuren te nomineren voor, en te stemmen op, de nieuwe namen voor de ongeveer veertig luchthavens. Tot vandaag de dag zijn bijna alle luchthavens van het land vernoemd naar hun geografische ligging, meestal de namen van dorpen.

Er was onenigheid over de naamswijziging van de luchthaven van de westelijke stad Kaliningrad, die vroeger onder de naam Königsberg deel uitmaakte van Duitsland. Veel inwoners stemden om het vliegveld te noemen naar de Duitse filosoof Immanuel Kant, wat aanleiding gaf tot beschuldigingen van een gebrek aan patriottisme. De luchthaven van Kaliningrad zal nu vernoemd worden naar keizerin Elizabeth Petrovna. Haar leger veroverde de stad in 1758, maar verliet deze weer vijf jaar later.

Andere luchthavens krijgen de naam van tsaren. Zo zal die van de noordelijke stad Moermansk de naam krijgen van de laatste tsaar Nicholas II.