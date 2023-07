Plannen voor nieuwe spoorverbinding tussen Brussel en Parijs

Vliegtui­gen Ryanair dreigen weekend 15 juli niet de lucht in te gaan vanuit Charleroi: “We worden voortdu­rend afgedreigd”, getuigen 2 piloten

Komt Ryanair tegen vrijdag klokslag 12 uur niet tegemoet aan de grieven van zijn Belgische piloten, dan gaan er in het weekend van 15 en 16 juli bitter weinig vliegtuigen de lucht in in Charleroi. Een conflict over de werkschema’s ligt dit keer aan de basis van een nieuwe staking. Twee piloten getuigen: “Ryanair dreigt zijn personeel voortdurend af. De spanningen worden zo hard opgedreven, dat de veiligheid onder druk komt.”