Plannen voor “meest spectaculaire kustpad ter wereld” van 80 km in Sydney

Bondi Beach klinkt ook bij ons bij velen bekend in de oren als het populairste strand van het Australische Sydney. De Aussies vatten nu plannen op voor een ongezien wandeltocht van maar liefst 80 km van Bondi Beach naar dat andere kustpareltje, Manly Beach. Er wordt al kwistig gestrooid met termen als "episch" en "meest spectaculaire wandeling ter wereld".

Het zijn ongetwijfeld Sydneys meest iconische stranden: Bondi Beach en Manly Beach. Als het van de overheid afhangt, kan je straks ook van het ene strand naar het andere stappen. Een stevige weekendactiviteit, want het parcours zou maar liefst 80 km lang zijn. Niet alleen loopt het langs de prachtige kust rond Sydney, maar ook door de stad zelf en een aantal historische plaatsen. Denk maar aan het Sydney Opera House, de Harbour Bridge en, wat minder bekend, Macquarie’s Chair, North Head, Tarongo Zoo en Clifton Gardens. De wandelaars passeren ook langs Camp Cove, waar kapitein Arthur Phillip in 1788 aan land kwam. Of het graveerwerk van de Aboriginals bij Grotto Point.

Het leuke is dat de hele wandeling er eigenlijk al ligt. Bepaalde delen van het pad zijn al aangelegd en er is niet zo erg veel werk aan om het helemaal af te maken. Kleine aanpassingen, bewegwijzering en pancartes met geschiedkundige en culturele informatie zouden volstaan. Er zijn ook geen onteigeningen noch nieuwe infrastructuur voor nodig.

“De wandeltocht doet wat algemeen wordt aangezien als de grootste natuurlijke haven ter wereld aan en behelst vier van de zes meest iconische plaatsen in de natie”, zegt een van de twee promotoren van het project, oud-minister van Defensie John Faulkner.